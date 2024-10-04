РФ атакувала Кіровоградську область: пошкоджено адмінбудівлю підприємства, є поранений

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 4 жовтня атакували Україну дронами. У Києві сталася серія вибухів. Працювала ППО, як і на Київщині. Вибухи лунали і в Одесі.

Зокрема, в Києві сталася пожежа в житловій багатоповерхівці. Причиною НП у будинку стало падіння уламків збитої повітряної цілі.

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