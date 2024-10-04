РФ атаковала Кировоградскую область: повреждено админздание предприятия, есть раненый

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 4 октября атаковали Украину дронами. В Киеве произошла серия взрывов. Работала ПВО, как и в Киевской области. Взрывы гремели и в Одессе.

В частности, в Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке. Причиной огненного ЧП в доме стало падение обломков сбитой воздушной цели.

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