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РФ атакувала Хмельниччину: уламки збитого дрона спричинили пожежу на підприємстві

07:16 13.09.2026 Нд
1 хв
У небі над областю досі неспокійно
aimg Катерина Коваль
РФ атакувала Хмельниччину: уламки збитого дрона спричинили пожежу на підприємстві Фото: наслідки атаки ліквідовують (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Уночі 13 вересня Хмельниччину атакували ударні безпілотники - у небі над областю працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

У повітряному просторі області фіксують ударні БпЛА, працюють сили протиповітряної оборони. Тюрін закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

Унаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа.

Інформації про загиблих чи травмованих наразі не надходило.

Нагадаємо, 9 вересня росіяни вже атакували Хмельницький - тоді після удару сталась повторна детонація, унаслідок якої постраждали четверо рятувальників.

А 5 вересня внаслідок атаки на місто було пошкоджено багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі, також зафіксували руйнування на території кількох підприємств.

Ще раніше, у ніч на 3 вересня, під атакою опинилась Хмельницька область - тоді через обстріл на складі одного з підприємств виникла пожежа, одна людина отримала поранення.

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