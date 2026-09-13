РФ атакувала Хмельниччину: уламки збитого дрона спричинили пожежу на підприємстві
Уночі 13 вересня Хмельниччину атакували ударні безпілотники - у небі над областю працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
У повітряному просторі області фіксують ударні БпЛА, працюють сили протиповітряної оборони. Тюрін закликав жителів перебувати у безпечних місцях.
Унаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа.
Інформації про загиблих чи травмованих наразі не надходило.
Нагадаємо, 9 вересня росіяни вже атакували Хмельницький - тоді після удару сталась повторна детонація, унаслідок якої постраждали четверо рятувальників.
А 5 вересня внаслідок атаки на місто було пошкоджено багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі, також зафіксували руйнування на території кількох підприємств.
Ще раніше, у ніч на 3 вересня, під атакою опинилась Хмельницька область - тоді через обстріл на складі одного з підприємств виникла пожежа, одна людина отримала поранення.