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РФ атакувала енергооб’єкти на Тернопільщині, частина жителів залишилися без світла

11:40 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: Росія атакувала енергооб’єкти на Тернопільщині (колаж РБК-Україна)

Російські дрони вранці 18 жовтня влучили в об’єкти енергетики у Тернопільській області. Внаслідок атаки частина споживачів залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Тернопільської ОВА Тараса Пастуха.

"Продовжуються ворожі атаки на Тернопільщину, під прицілом - наша критична інфраструктура", - повідомив Пастух.

За його словами, сьогодні вранці зафіксовано влучання дрона в районі населеного пункт Старий Вишнівець на Кременеччині.

Уражено об’єкт енергетики. Як наслідок - знеструмлено частину споживачів.

Пізніше глава ОВА повідомив, про влучання в об'єкт енергетики у Кременці, який вже був атакований.

Також є нове влучання в об'єкт енергетики у Борсуківській громаді.

Про потерпілих з обох локацій на даний час повідомлень не надходило.

Нагадаємо, внаслідок російської повітряної атаки 18 жовтня на Вінниччині зруйновано об'єкти критичної інфраструктури.

В області аварійно відключили світло, і найближчим часом ситуація залишатиметься нестабільною.

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