РФ атакувала енергооб’єкти на Тернопільщині, частина жителів залишилися без світла

"Продовжуються ворожі атаки на Тернопільщину, під прицілом - наша критична інфраструктура", - повідомив Пастух.

За його словами, сьогодні вранці зафіксовано влучання дрона в районі населеного пункт Старий Вишнівець на Кременеччині.

Уражено об’єкт енергетики. Як наслідок - знеструмлено частину споживачів.



Пізніше глава ОВА повідомив, про влучання в об'єкт енергетики у Кременці, який вже був атакований.

Також є нове влучання в об'єкт енергетики у Борсуківській громаді.

Про потерпілих з обох локацій на даний час повідомлень не надходило.