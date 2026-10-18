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РФ атаковала энергообъекты в Тернопольской области, часть жителей остались без света

11:40 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: Россия атаковала энергообъекты в Тернопольской области (коллаж РБК-Украина)

Российские дроны утром 18 октября попали в объекты энергетики в Тернопольской области. В результате атаки часть потребителей осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Тернопольской ОВА Тараса Пастуха.

"Продолжаются вражеские атаки в Тернопольскую область, под прицелом - наша критическая инфраструктура", - сообщил Пастух.

По его словам, сегодня утром зафиксировано попадание дрона в районе населенного пункта Старый Вишневец в Кременецкой области.

Поражён объект энергетики. Как следствие - обесточена часть потребителей.

Позже глава ОВА сообщил о попадании в объект энергетики в Кременце, который уже был атакован.

Также есть новое попадание в объект энергетики в Барсуковской общине.

О пострадавших из обеих локаций на данный момент сообщений не поступало.

Напомним, в результате российской воздушной атаки 18 октября в Винницкой области разрушены объекты критической инфраструктуры.

В области аварийно отключили свет, и в ближайшее время ситуация будет оставаться нестабильной.

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