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РФ атакувала два райони Києва. Є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.

За його словами, у Подільському районі сталося влучання в триповерхову офісну будівлю. Там горить мансарда. У Деснянському районі загорілася покрівля теж триповерхової будівлі. "Екстрені служби працюють на місцях", - додав Кличко. Нагадаємо, ввечері 18 листопада росіяни обстріляли в Чугуєві аварійну бригаду газовиків. Вона їхала на виклик до житлового будинку, поранення дістав водій.