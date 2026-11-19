РФ атакувала два райони Києва, через влучання почалась пожежа
12:27 19.11.2026 Чт
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Фото: РФ дроном атакувала Київ (Getty Images)
РФ атакувала два райони Києва. Є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.
За його словами, у Подільському районі сталося влучання в триповерхову офісну будівлю. Там горить мансарда.
У Деснянському районі загорілася покрівля теж триповерхової будівлі.
"Екстрені служби працюють на місцях", - додав Кличко.
Нагадаємо, ввечері 18 листопада росіяни обстріляли в Чугуєві аварійну бригаду газовиків.
Вона їхала на виклик до житлового будинку, поранення дістав водій.
Як повідомляло РБК-Україна, удень 18 листопада у Печерському районі Києва повідомляли про влучання уламків дрона у 28-поверхівку.
Пізніше у Київській МВА заявили, що ця інформація не підтвердилася.