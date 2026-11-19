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РФ атаковала два района Киева. Есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко.

По его словам, в Подольском районе произошло попадание в трехэтажное офисное здание. Там горит мансарда. В Деснянском районе загорелась кровля тоже трехэтажного здания. "Экстренные службы работают на местах", - добавил Кличко. Напомним, вечером 18 ноября россияне обстреляли в Чугуеве аварийную бригаду газовиков. Она ехала по вызову в жилой дом, ранения получил водитель.