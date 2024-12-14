РФ атакувала дроном авто "Укрпошти": водія госпіталізовано

Нагадаємо, у понеділок 9 грудня російські військові атакували дроном в Оріховому Запорізької області вантажівку благодійної організації. Волонтери цієї організації забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста і села. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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