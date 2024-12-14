РФ атаковала дроном автомобиль "Укрпочты": водитель госпитализирован

Напомним, в понедельник 9 декабря российские военные атаковали дроном в Орехово Запорожской области грузовик благотворительной организации. Волонтеры этой организации обеспечивают гуманитарной помощью прифронтовые города и села. К счастью, обошлось без пострадавших.

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