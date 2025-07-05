РФ атакувала Чугуїв і Куп'янськ: є постраждалі, серед них дитина

"Влучання ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" зафіксовано в місті Чугуїв. Станом на зараз маємо попередню інформацію про двох постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Водночас Синєгубов попередив, що над Харківською областю продовжують фіксувати ворожі дрони. У зв'язку з цим він закликав людей перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Трохи пізніше глава ОВА уточнив, що кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох. Крім того, ворог обстріляв місто Куп'янськ.

"Також ворог здійснив обстріл міста Куп’янськ. За попередніми даними, маємо двох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога", - написав Синєгубов.