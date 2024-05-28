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РФ атакувала аеропорт Запоріжжя ракетою Х-59: повністю зруйновано термінал

Фото: аеропорт Запоріжжя після обстрілу РФ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація атакувала міжнародний аеропорт Запоріжжя крилатою ракетою Х-59. Там пошкоджено термінал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" та Офіс генпрокурора.

"Минулої доби російські військові здійснили ракетний удар крилатою ракетою Х-59 по Запорізькому міжнародному аеропорту. Пошкоджено термінал, люди не постраждали", - повідомили в ОК "Південь".

За даними прокуратури, росіяни обстріляли запорізький аеропорт близько 16:00 25 травня 2024 року. Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано будівлю термінала аеропорту.

За фактом обстрілу аеропорту було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація на фронті

З початку травня росіяни почали свій наступ у Харківській області та по всій лінії фронту. 

Станом на 23:00 понеділка, 27 травня, найгарячішою залишалася ситуація на Покровському, Куп’янському, Харківському та Времівському напрямках. Там ведуться бої, а росіяни подекуди мали не значний успіх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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АеропортЗапоріжжяВійна в УкраїніОфіс Генпрокурора