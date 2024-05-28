РФ атакувала аеропорт Запоріжжя ракетою Х-59: повністю зруйновано термінал
Російська Федерація атакувала міжнародний аеропорт Запоріжжя крилатою ракетою Х-59. Там пошкоджено термінал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" та Офіс генпрокурора.
"Минулої доби російські військові здійснили ракетний удар крилатою ракетою Х-59 по Запорізькому міжнародному аеропорту. Пошкоджено термінал, люди не постраждали", - повідомили в ОК "Південь".
За даними прокуратури, росіяни обстріляли запорізький аеропорт близько 16:00 25 травня 2024 року. Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано будівлю термінала аеропорту.
За фактом обстрілу аеропорту було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Ситуація на фронті
З початку травня росіяни почали свій наступ у Харківській області та по всій лінії фронту.
Станом на 23:00 понеділка, 27 травня, найгарячішою залишалася ситуація на Покровському, Куп’янському, Харківському та Времівському напрямках. Там ведуться бої, а росіяни подекуди мали не значний успіх.
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