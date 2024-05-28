РФ атаковала аэропорт Запорожья ракетой Х-59: полностью разрушен терминал
Российская Федерация атаковала международный аэропорт Запорожья крылатой ракетой Х-59. Там поврежден терминал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" и Офис генпрокурора.
"В минувшие сутки российские военные совершили ракетный удар крылатой ракетой Х-59 по Запорожскому международному аэропорту. Поврежден терминал, люди не пострадали", - сообщили в ОК "Юг".
По данным прокуратуры, россияне обстреляли запорожский аэропорт около 16.00 25 мая 2024 года. В результате попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта.
По факту обстрела аэропорта было начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Ситуация на фронте
С начала мая россияне начали свое наступление в Харьковской области и по всей линии фронта.
По состоянию на 23:00 понедельника, 27 мая, горячей оставалась ситуация на Покровском, Купянском, Харьковском и Времивском направлениях. Там ведутся бои, а россияне иногда имели не значительный успех.
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