РФ атаковала аэропорт Запорожья ракетой Х-59: полностью разрушен терминал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" и Офис генпрокурора.

"В минувшие сутки российские военные совершили ракетный удар крылатой ракетой Х-59 по Запорожскому международному аэропорту. Поврежден терминал, люди не пострадали", - сообщили в ОК "Юг".

По данным прокуратуры, россияне обстреляли запорожский аэропорт около 16.00 25 мая 2024 года. В результате попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта.

По факту обстрела аэропорта было начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация на фронте

С начала мая россияне начали свое наступление в Харьковской области и по всей линии фронта.

По состоянию на 23:00 понедельника, 27 мая, горячей оставалась ситуация на Покровском, Купянском, Харьковском и Времивском направлениях. Там ведутся бои, а россияне иногда имели не значительный успех.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.