РФ атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, - Міненерго

Російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.
За його словами, ворог б'є ракетами об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.
"Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Світло переможе!", - зазначив Галущенко.
Вранці у неділю, 17 листопада, росіяни масовано обстріляли Україну спочатку дронами-камікадзе, а опісля - ракетами різноманітних типів. У багатьох областях і містах лунали вибухи.
По країні запроваджуються екстрені відключення електроенергії для збереження системи.
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