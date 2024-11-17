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РФ атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, - Міненерго

Фото: агресор знову руйнує енергосистему України (dtek.com)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.

За його словами, ворог б'є ракетами об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

"Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Світло переможе!", - зазначив Галущенко.

Масштабний ракетний обстріл

Вранці у неділю, 17 листопада, росіяни масовано обстріляли Україну спочатку дронами-камікадзе, а опісля - ракетами різноманітних типів. У багатьох областях і містах лунали вибухи.

По країні запроваджуються екстрені відключення електроенергії для збереження системи.

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