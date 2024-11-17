РФ атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, - Міненерго

Масштабний ракетний обстріл

Вранці у неділю, 17 листопада, росіяни масовано обстріляли Україну спочатку дронами-камікадзе, а опісля - ракетами різноманітних типів. У багатьох областях і містах лунали вибухи.

По країні запроваджуються екстрені відключення електроенергії для збереження системи.

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