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РФ з артилерії обстріляла Нікополь і Марганець та пошкодила багатоповерхівки (фото)

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Дніпропетровська область, Субота 18 лютого 2023 21:12
РФ з артилерії обстріляла Нікополь і Марганець та пошкодила багатоповерхівки (фото) Фото: РФ з артилерії обстріляла Нікополь і Марганець (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 18 лютого, російська армія завдала ударів по Дніпропетровській області та пошкодила декілька багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Росіяни лютують. Чотири рази за сьогоднішній день вони обстріляли Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, окупанти вдарили по Марганцю та Нікополю з важкої артилерії. Минулося без жертв, але є руйнування.

"У Нікополі російські снаряди понівечили два ліцеї, лікарню та адвокатське бюро. Пошкодили 8 багатоповерхівок. Обірвали лінію електропередач", - повідомив очільник ОВА.

Також у Марганці побиті кілька приватних будинків та господарських споруд.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 лютого, російські окупанти обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.

У четвер, 16 лютого, російські військові атакували Дніпропетровську область з артилерії. Внаслідок цього постраждали приватні будинки.

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