РФ з артилерії обстріляла Нікополь і Марганець та пошкодила багатоповерхівки (фото)

У суботу, 18 лютого, російська армія завдала ударів по Дніпропетровській області та пошкодила декілька багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Росіяни лютують. Чотири рази за сьогоднішній день вони обстріляли Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, окупанти вдарили по Марганцю та Нікополю з важкої артилерії. Минулося без жертв, але є руйнування.

"У Нікополі російські снаряди понівечили два ліцеї, лікарню та адвокатське бюро. Пошкодили 8 багатоповерхівок. Обірвали лінію електропередач", - повідомив очільник ОВА.

Також у Марганці побиті кілька приватних будинків та господарських споруд.