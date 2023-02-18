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РФ из артиллерии обстреляла Никополь и Марганец и повредила многоэтажки (фото)

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Днепропетровская область, Суббота 18 февраля 2023 21:12
РФ из артиллерии обстреляла Никополь и Марганец и повредила многоэтажки (фото) Фото: РФ из артиллерии обстреляли Никополь и Марганец (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 18 февраля, российская армия нанесла удары по Днепропетровской области и повредила несколько многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Россияне свирепствуют. Четыре раза за сегодняшний день они обстреляли Никопольщину", - говорится в сообщении.

По словам Лисака, оккупанты ударили по Марганцу и Никополю из тяжелой артиллерии. Прошло без жертв, но есть разрушения.

"В Никополе российские снаряды изуродовали два лицея, больницу и адвокатское бюро. Повредили 8 многоэтажек. Оборвали линию электропередач", - сообщил глава ОВА.

Также в Марганце избиты несколько частных домов и хозяйственных построек.

Напомним, что в пятницу, 17 февраля, российские оккупанты обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина.

В четверг, 16 февраля, российские военные атаковали Днепропетровскую область по артиллерии. В результате пострадали частные дома.

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