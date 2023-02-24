РФ з артилерії обстріляла гуртожиток в Херсоні: в ОВА показали наслідку удару

У четвер, 23 лютого, російські військові з артилерії атакували гуртожиток в Херсоні. Один зі снарядів влучив у стіну будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської ОВА.

"Мешканці бігли у коридори, з жахом дослухалися до страшних звуків - вікна випадали разом із рамами, уламки снарядів влучали у кімнати. Просто дивом люди не постраждали", - додали в ОВА.

Зазначається, що обстріл трапився близько 23:00 вчорашнього дня. Один зі снарядів влучив у стіну гуртожитку.

"Будівлю, що є домівкою для багатьох херсонців, родин із дітьми, російські війська вкривали з артилерії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 24 лютого російські окупанти завдали удару по одній із міських лікарень Херсона. На момент обстрілу там було близько 120 пацієнтів.

Вранці 23 лютого російські війська завдали ударів по Херсону, внаслідок чого пошкоджено будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач. Також через атаку загинув цивільний, ще один отримав поранення.

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