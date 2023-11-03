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РФ з артилерії атакувала Нікопольський район. Є руйнування та поранені

Ілюстративне фото: РФ з артилерії атакувала Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у п'ятницю, 3 жовтня, з артилерії обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його даними, цього разу ворог завдав удару по Мирівській і Марганецькій громадах. Однак найбільше дісталося самому Нікополю.

За попередніми даними, там постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також було пошкоджено 13 гаражів і 6 авто. Понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, лінії електропередач. Побите й комунальне підприємство.

Фото: обстріл Нікополя 3 листопада ( t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі місто перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Буквально 21 жовня російські військові вчерговий раз вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії. Одна людина загинула. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України