РФ активізувалась на кількох напрямках: зведення Генштабу про штурми 3 червня

Від російських артилерійських обстрілів сьогодні постраждали населені пункти Чуйківка, Дмитрівка, Покровка, Тур’я, Попівка, Суми, Петрушівка, Середина Буда, Біла Береза та Порозок Сумської області. Ворог завдав авіаційного удару по Осоївці на Сумщині.

Ситуація на фронтах

Сьогодні противник тричі атакував позиції наших військ в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку тривають три ворожі штурми позицій наших захисників в районах Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степового.

Агресор вісім разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Нового Миру.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбивали дві атаки противника в бік Білої Гори. Один бій триває.

На Торецькому напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших військ в районах Дружби, Торецька та в бік Яблунівки. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку відбулося двадцять два бойових зіткнення з противником в районах Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в напрямку Миролюбівки й Новомиколаївки. Дотепер триває два бойових зіткнення. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Коптєвому.

Окупанти сімнадцять разів намагалися прорватися в районах Костянтинополя, Новосілки, Рівнополя, Вільного Поля та в напрямку Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря на Новопавлівському напрямку. Авіаударів зазнали Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Новомихайлівка, Мирне, Комар і Федорівка.

На Гуляйпільському напрямку противник застосував некеровані авіаційні ракети по Гуляйполю.

Українські захисники відбили дві атаки загарбників поблизу Степового та Щербаків на Оріхівському напрямку.

На Сіверському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбили одинадцять атак. Крім цього, ворог завдав одинадцять авіаційних ударів, застосувавши тринадцять керованих бомб, і здійснив сто двадцять сім обстрілів.