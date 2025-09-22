РФ активізувала штурми Покровська: у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів (відео)

Російські війська посилили штурмові дії у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ та намагаються блокувати українську логістику на Покровському напрямку.

"Домінуючою тактикою противника стає інфільтрація - спроби проникнути невеликими групами, оминаючи передові позиції наших військових", - йдеться у заяві корпусу.

У командуванні уточнили, що днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. У результаті вжитих заходів українські воїни знищили загарбників, і загрози накопичення сил ворога там немає.

Також повідомляється, що противник здійснює цілодобову розвідку та активно застосовує дрони.

"Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV та ударних БпЛА", - зазначили у корпусі.

За словами військових, українські підрозділи діють відповідно до ситуації, дистанційно мінують шляхи просування ворога, використовують вогневі групи та дрони, а у разі необхідності створюють додаткові інженерні загородження.

"Усі наші дії спрямовані не лише на зупинку просування ворога, а й на збереження життя українських військових", - наголосили у 7 корпусі ШР ДШВ.

У заяві підкреслюється, що обстановка перебуває під контролем у тісній взаємодії зі старшим командуванням.