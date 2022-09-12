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РФ активизировала корабельную группировку в Черном море

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Понедельник 12 сентября 2022 03:37
РФ активизировала корабельную группировку в Черном море Фото: РФ активизировала корабельную группировку в Черном море (t me nexta live)
Автор: Артур Родивилов

Россия активизировала группировку в Черном море с присутствием 4 больших десантных корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В Черном море продолжают пребывание в безопасных для себя районах, близ южного побережья Крыма, 14 боевых кораблей вражеского флота, среди которых 4 надводных ракетоносителя, снаряженные уже 26 "Калибрами".

Неожиданно активизировано присутствие 4 больших десантных корабля.

Детали: По прогнозам военных, из-за шторма в море вражеский "десант, несмотря на его количественное присутствие, качественно не может реализовать сумасшедшие задачи".

Однако "море может щедро подбрасывать минные сюрпризы".

"Итак, не только угрозу ракетных ударов несет Черное море при присутствии в нем врага. Опасность подрыва в прибрежных водах и на некоторых участках побережья остается актуальной", - заявили в ОК "Юг".

Напомним, за сутки на южных рубежах ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станцию РЭБ, живую силу и технику россиян.

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