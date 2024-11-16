РФ агітує школярів в окупації бути поліцейськими: ЦНС назвал причину

У росіян на тимчасово окупованих територіях України спостерігається дефіцит поліцейських. У зв'язку з цим ворог агітує школярів йти в поліцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, росіяни агітують школярів після закінчення школи проходити скорочені курси та після досягнення повноліття йти служити в поліцію на нижчі посади.
Таким чином, ворог хоче заповнити дефіцит кадрів. Ба більше, окупанти спростити вимоги для кандидатів. Російські загарбники готові брати людей без вступних іспитів в донецький філіал "академії МВС", щоб ті згодом "ставали ляльковими офіцерами в репресивній структурі".
В кінці публікації Центр національного спротиву зауважив, що Росія - це країна, де соціальний ліфт можливий при умові служіння владі.
"Проте служіння це зазвичай нетривале й шкідливе для здоров'я", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у жовтні в ЦНС повідомили, що в окупованому Старобільську Луганської області росіяни організували пропагандистські рейди місцевими школами. Зокрема, старшокласників агітували вступити до лав збройних сил Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.