За даними інформаційного ресурсу, росіяни агітують школярів після закінчення школи проходити скорочені курси та після досягнення повноліття йти служити в поліцію на нижчі посади.

Таким чином, ворог хоче заповнити дефіцит кадрів. Ба більше, окупанти спростити вимоги для кандидатів. Російські загарбники готові брати людей без вступних іспитів в донецький філіал "академії МВС", щоб ті згодом "ставали ляльковими офіцерами в репресивній структурі".

В кінці публікації Центр національного спротиву зауважив, що Росія - це країна, де соціальний ліфт можливий при умові служіння владі.

"Проте служіння це зазвичай нетривале й шкідливе для здоров'я", - йдеться у повідомленні.