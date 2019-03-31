Результаты выборов президента Украины 2019 станут известны после обработки данных с избирательных участков и сразу появятся на этой странице. Официально Центризбирком должен объявить результаты не позднее 10 апреля. Первые экзит-полы были обнародованы в 20:00, после закрытия избирательных участков. А пока самая актуальная информация о результатах – в материале РБК-Украина.

20:00 Опубликованы первые результаты выборов. По данным Национального экзит-пола, на 18:00 предпочтения украинцев выглядит так:

Владимир Зеленский - 30,4

Петр Порошенко - 17,8

Юлия Тимошенко - 14,2

Юрий Бойко - 9,8

Анатолий Гриценко - 7,1

Игорь Смешко - 6.4

Олег Ляшко - 4.8

Александр Вилкул - 4.0

Руслан Кошулинский - 1.8

19:00 Остался час до закрытия избирательных участков и появления первых результатов выборов. А пока можно посмотреть самые свежие и интересные новости выборов 2019 на РБК-Украина.

18:00 Сегодня в 19:45 начнется пресс-конференция фонда "Демократические инициативы", Центра Разумкова и КМИС, и уже в 20:00 они представят данные Национального экзит-пола. Это будут данные по состоянию на 18:00.

Позже, в 23:00 состоится еще одна пресс-конференция, где будут представлены данные уже на 20:00.

Выборы президента 2019: результаты

Первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства состоится 31 марта 2019 – в последнее воскресенье месяца.

Предварительные итоги выборов появятся в этот же день вскоре после закрытия участков на основании экзитполов (анонимных опросов граждан при выходе с участка).

По мере обработки бюллетеней, ЦИК также будет оглашать результаты голосования с указанием процента проверки данных от избирательных комиссий по регионам.

Официальные результаты первого тура должны быть объявлены в течение 10 дней после голосования (до 10 апреля). До 13 апреля 2019 соответствующий протокол ЦИК опубликуют в газетах "Голос України" и "Урядовий курьер".

В том случае, если по итогам волеизъявления граждан 31 марта ни один из претендентов на пост президента не наберет абсолютного большинства голосов (50%+1), будет назначен второй тур выборов. 21 апреля избирателям предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов в первом туре.

Результаты второго тура объявят не позднее 1 мая, с публикацией протокола до 4 мая 2019 года. До 3 июня новоизбранный президент вступит в полномочия.

Рейтинг кандидатов

Опрос Социологической группы "Рейтинг" за 9-15 марта

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в период с 9 по 15 марта текущего года, лидером президентской гонки остается шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 29,4% респондентов. На втором месте - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с поддержкой в ​​18,8%, на третьем - Петр Порошенко, за которого готовы проголосовать 17,4% опрошенных.

По данным исследования, за Юрия Бойко готовы проголосовать 10,2% опрошенных, за Анатолия Гриценко - 9,4%, за Олега Ляшко - 5,8%, со Александра Вилкула - 3,5%, за Игоря Смешко - 3,1%, за Руслана Кошулинского - 2,2%.

Кроме того, социологи провели опрос и относительно возможных результатов второго тура выборов. Так, Зеленский, в случае проведения второго тура, побеждает и в паре с Тимошенко, и с Порошенко, и с Гриценко. Тимошенко же побеждает в паре с Порошенко.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" за 19-28 февраля

Шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко являются лидерами президентского рейтинга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в период с 19 по 28 февраля 2019 года.

Согласно результатам опроса, десятка рейтинга кандидатов выглядит следующим образом:

Владимир Зеленский - 25,1%

Петр Порошенко - 16,6%

Юлия Тимошенко - 16,2%

Юрий Бойко - 11,3%

Анатолий Гриценко - 7,7%

Олег Ляшко - 5,6%

Андрей Садовый - 3%

Евгений Мураев - 2,5%

Игорь Смешко - 2,5%

Александр Шевченко - 1,8%

При этом, почти четверть (24%) опрошенных считают, что следующим президентом Украины будет Порошенко, тогда как в победу Тимошенко верят 19%, а в победу Зеленского - 17%.

Стоит отметить, что из 44 зарегистрированных Центризбиркомом кандидатов, на данный момент официально снял свою кандидатуру один - Андрей Садовый. Как известно, мэр Львова отозвал свою кандидатуру в пользу Гриценко. При этом, опрос "Рейтинга" проводился до того, как Садовый выбыл из президентской гонки. Еще один кандидат - Дмитрий Гнап - ранее заявил о намерении снять свою кандидатуру, но пока официально этого не сделал.

В ходе опроса также рассматривались возможные результаты выборов в случае проведения второго тура. Так, в случае, если во второй тур выйдут Тимошенко и Порошенко - победу одержит лидер "Батькивщины". Вместе с тем, в случае, если во второй тур выйдет Зеленский, он побеждает в паре и с Тимошенко, и с Порошенко.