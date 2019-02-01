Результати виборів президента України

Попередні підсумки виборів з'являться в день голосування незабаром після закриття дільниць на підставі екзитполів

Результаты выборов президента Украины 2019 станут известны после обработки данных с избирательных участков и сразу появятся на этой странице. А пока самая актуальная информация о предварительных результатах, рейтинги и соцопросы – в материале РБК-Украина.

Выборы президента 2019: результаты

Первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства состоится 31 марта 2019 – в последнее воскресенье месяца.

Предварительные итоги выборов появятся в этот же день вскоре после закрытия участков на основании экзитполов (анонимных опросов граждан при выходе с участка).

По мере обработки бюллетеней, ЦИК также будет оглашать результаты голосования с указанием процента проверки данных от избирательных комиссий по регионам.

Официальные результаты первого тура должны быть объявлены в течение 10 дней после голосования (до 10 апреля). До 13 апреля 2019 соответствующий протокол ЦИК опубликуют в газетах "Голос України" и "Урядовий курьер".

В том случае, если по итогам волеизъявления граждан 31 марта ни один из претендентов на пост президента не наберет абсолютного большинства голосов (50%+1), будет назначен второй тур выборов. 21 апреля избирателям предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов в первом туре.

Результаты второго тура объявят не позднее 1 мая, с публикацией протокола до 4 мая 2019 года. До 3 июня новоизбранный президент вступит в полномочия.

Рейтинг кандидатов

По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-24 января 2019 года, в предвыборном рейтинге лидирует шоумен Владимир Зеленский (19% голосов опрошенных). На втором месте - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (18,2%), на третьем - действующий президент Петр Порошенко (15,1%).

Юрия Бойко готовы поддержать 10% опрошенных, Анатолия Гриценко - 8,5%, Олега Ляшко - 7%, Евгения Мураева - 3,6, Александра Шевченко - 2,9%, Андрея Садового - 2,7%, Александра Вилкула - 2, 6%.

Шоумен Владимир Зеленский лидирует и в предвыборном рейтинге, составленном по результатам опроса, проведенного 16-29 января 2019 года тремя социологическими компаниями (КМИС, Socis, Центр Разумкова), за него готовы проголосовать 23% опрошенных, на втором месте - действующий президент Петр Порошенко (16,4% ), на третьем - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (15,7%).

За Юрия Бойко готовы проголосовать 9,3% избирателей, за Анатолия Гриценко - 8,1%, Олега Ляшко - 6,7%, Александра Шевченко - 3,5%, Андрея Садового - 3,4%, Евгения Мураева - 2,7 %, Александра Вилкула - 2,4%, Игоря Смешко - 2,2%, Руслана Кошулинского - 1,3%, Ольгу Богомолец - 0,9%, Валентина Наливайченко - 0,9%, Романа Бессмертного - 0,4%, Сергея Каплина - 0,5%, Сергея Таруту - 0,5%, Дмитрия Добродомова - 0,3%, Александра Мороза - 0,2%, Виталия Скоцика - 0,1%