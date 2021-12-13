Результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов хотят опротестовать: причина

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подачи протеста на результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов . Руководство клуба утверждает, что пара с "Бенфикой" была сформирована до возникновения технической ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанскую газету Marca .

По результатам первой жеребевки "Реал" получил себе в соперники португальскую "Бенфику". Но после того, как УЕФА решил провести повторную жеребьевку, мадридскому клубу выпал парижский "ПСЖ".

"Реал" настаивает на том, что их пара с "Бенфикой" должна остаться. Клуб объясняет свое требование тем, что ошибки в жеребьевке начались после того, как мадридцы получили своего соперника.