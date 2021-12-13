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Результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов хотят опротестовать: причина

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Ньон, Понедельник 13 декабря 2021 20:24
Результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов хотят опротестовать: причина Фото: "Реал" намерен опротестовать результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подачи протеста на результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Руководство клуба утверждает, что пара с "Бенфикой" была сформирована до возникновения технической ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанскую газету Marca.

По результатам первой жеребевки "Реал" получил себе в соперники португальскую "Бенфику". Но после того, как УЕФА решил провести повторную жеребьевку, мадридскому клубу выпал парижский "ПСЖ".

"Реал" настаивает на том, что их пара с "Бенфикой" должна остаться. Клуб объясняет свое требование тем, что ошибки в жеребьевке начались после того, как мадридцы получили своего соперника.

Напомним, УЕФА сегодня провел повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. РБК-Украина публиковало все результаты жеребьевки.

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