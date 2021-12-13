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Результати повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів хочуть оскаржити: причина

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Ньон, Понеділок 13 грудня 2021 20:24
Результати повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів хочуть оскаржити: причина Фото: "Реал" має намір опротестувати результати повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мадридський "Реал" розглядає можливість подачі протесту на результати повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Керівництво клубу стверджує, що пара з "Бенфікою" була сформована до виникнення технічної помилки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанську газету Marca.

За результатами першого жеребкування "Реал" отримав собі в суперники португальську "Бенфіку". Але після того, як УЄФА вирішив провести повторне жеребкування, мадридському клубу випав паризький "ПСЖ".

"Реал" наполягає на тому, що їх пара з "Бенфікою" повинна залишитися. Клуб пояснює свою вимогу тим, що помилки в жеребкуванні почалися після того, як мадридці отримали свого суперника.

Нагадаємо, УЄФА сьогодні провів повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. РБК-Україна публікувало всі результати жеребкування.

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