Результати повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів хочуть оскаржити: причина

Мадридський "Реал" розглядає можливість подачі протесту на результати повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів . Керівництво клубу стверджує, що пара з "Бенфікою" була сформована до виникнення технічної помилки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанську газету Marca .

За результатами першого жеребкування "Реал" отримав собі в суперники португальську "Бенфіку". Але після того, як УЄФА вирішив провести повторне жеребкування, мадридському клубу випав паризький "ПСЖ".

"Реал" наполягає на тому, що їх пара з "Бенфікою" повинна залишитися. Клуб пояснює свою вимогу тим, що помилки в жеребкуванні почалися після того, як мадридці отримали свого суперника.