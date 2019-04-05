Результаты первого тура выборов могут объявить послезавтра

Центральная избирательная комиссия приняла уже все протоколы окружных избирательных комиссий, кроме двух, таким образом результаты первого тура выборов 2019 смогут объявить уже послезавтра. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

В комиссии надеются сделать все необходимые процедуры в течение субботы для того, чтобы в воскресенье объявить результаты выборов.

"Одна комиссия - это Херсонская область. И одна комиссия - это Николаевская область. Они находятся в пути. Мы ожидаем их до трех часов. Это означает, что если все ОИК успеют уточнить протоколы, их сейчас около 15-ти, мы надеемся, что за завтрашний день мы сделаем практически все процедуры для того, чтобы послезавтра установить результаты выборов", - сообщил Радченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на выборах 2019 осталось обработать протоколы двух округов.

Как писало РБК-Украина, небольшие несоответствия, выявленные в бумажных протоколах окружных избирательных комиссий, не должны повлиять на результаты голосования на выборах президента Украины.