Результаты Киевстар в 2020 году: инновации, инвестиции, лидерство в 4G, забота о клиентах
В 2020 году телеком оператор увеличил территорию доступа к 4G – на сегодня 87% населения Украины может пользоваться новыми мобильными технологиями в сети "Киевстар".
В 4 кв 2020 абоненты использовали на 12,7% больше голосовых услуг и на 43% больше мобильного интернета в расчете на одного пользователя. За год оператор инвестировал* 4,9 млрд грн в 4G, новые платформы и сервисы. С начала пандемии Covid оператор оказал на 80 млн грн помощи обществу и абонентам.
Комментируя результаты Киевстар, Александр Комаров, президент компании, сообщил: "В 2020 году мы инвестировали почти 5 млрд гривен в развитие 4G. Благодаря этому доступ к новым технологиям получили жители небольших населенных пунктов. Мы вышли в лидеры домашнего интернета и запустили ряд инноваций, что помогло абонентам общаться и работать во время локдауна. В 2021 году мы сфокусируемся на развитии новых направлений бизнеса, чтобы создавать больше возможностей для абонентов".
В 2020 году абоненты увеличили потребление мобильного интернета и голосовых услуг. Так, в 4 кв 2020 среднее потребление дата-трафика на абонента составило 6,1 Гб, на 43% больше, чем годом ранее. Потребление голосового трафика на абонента в 4 кв 2020 составило 651 мин, или на 12,7% больше чем в 4 кв 2019. Этому способствовали доступные ценовые предложения оператора, а также маркетинговые акции, которые оператор запустил для поддержки абонентов в период пандемии Covid.
Услугами мобильной связи в 4 кв.2020 пользовались 25,9 млн абонентов, на 1,3% меньше чем в 4 кв 2019. На это повлияло частичное приостановление продаж в дилерской сети из-за локдауна, а также такие рыночные тренды, такие как уменьшение количества клиентов, пользующихся сим-картами разных операторов.
В то же время количество абонентов "Домашнего интернета" в 4 кв 2020 увеличилось на 11% до 1,1 млн. В 4 кв 2020 количество клиентов услуги "Киевстар TV" увеличилось на 73% в сравнении с предыдущим кварталом - до 0,43 млн. Мобильным интернетом в 4 кв 2020 пользовалось 17,1 млн абонентов, на 1,3% больше, чем в 4 кв 2019. При этом количество абонентов, которые пользуются интернетом 4G, увеличилось за год на 30%.
Благодаря росту количества пользователей цифровых услуг и увеличению потребления, средний доход от абонента в 4 кв 2020 вырос на 16,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019.
Доходы мобильной связи в 4 кв 2020 увеличились на 15% до 6,2 млрд грн. Доходы фиксированной связи выросли на 21,3%, в сравнении с 4 кв 2019, до 430 млн грн. Благодаря развитию новых направлений, доходы от бизнес-сегмента увеличились в 4 кв 2020 на 8%. Так в 2020 году Киевстар внедрил ряд инноваций, таких как продукты на основе Big Data, облачные решения, Microsoft Azure Stack, и другие. Для стартап-компаний Киевстар запустил платформу Open API, которая дает возможность разработчикам использовать аналитические данные оператора для создания собственных цифровых продуктов.
В 4 кв 2020 капитальные инвестиции* превысили на 26% аналогичный показатель 4 кв 2019. Всего за 2020 год компания инвестировала в инфраструктуру 4,9 млрд грн. Это позволило компании выйти в лидеры развития 4G – на сегодня в зоне действия LTE Киевстар живет 87% населения Украины. Кроме того, Киевстар помог другим мобильным операторам сформировать сплошные полосы радиочастот для запуска LTE900. Для этого компания передала государству часть спектра в диапазоне 900 МГц.
В 2020 году Киевстар перечислил в госбюджет налогов и других платежей на общую сумму 9,3 млрд грн. Кроме того, с начала пандемии Covid Киевстар оказал помощи обществу и абонентам на 80 млн грн - это бесплатные услуги связи, бонусы для медработников, закупка аппаратов вентиляции легких для ряда медицинских учреждений, и многое другое.
Показатели деятельности Киевстар в 4 кв 2020 и за весь год в сравнении с аналогичным периодом 2019 года
|
Финансовые и операционные показатели (млн грн)
|
4 кв 2020
|
4 кв 2019
|
4 кв 2020/
4 кв 2019
|
12 мес 2020
|
12 мес 2019
|
12 мес 2020/2019
|
Общий операционный доход
|
6 697
|
5 815
|
15,2%
|
25 158
|
22 392
|
12,4%
|
Доход от услуг мобильной связи
|
6 229
|
5 417
|
15,0%
|
23 418
|
20 903
|
12,0%
|
Доход от услуг фиксированной связи
|
430
|
355
|
21,3%
|
1602
|
1 350
|
18,7%
|
EBITDA
|
4 452
|
4 031
|
10,4%
|
16 979
|
14 683
|
15,6%
|
Маржа EBITDA
|
66,5%
|
69,3%
|
-2,8 пп
|
67,5%
|
65,6%
|
1,9 пп
|
Капитальные расходы*
|
1 251
|
994
|
25,9%
|
4 851
|
3 972
|
22,1%
|
Мобильная связь
|
Общий операционный доход
|
6 229
|
5 417
|
15,0%
|
23 418
|
20 903
|
12,0%
|
В том числе от услуги передачи данных
|
3 595
|
2 810
|
28,0%
|
13 191
|
10 847
|
21,6%
|
Абоненты (млн)
|
25,9
|
26,2
|
-1,3%
|
|
|
|
В том числе мобильного интернета
|
17,1
|
16,9
|
1,3%
|
|
|
|
ARPU (грн)
|
80
|
68
|
16,9%
|
|
|
|
MOU (хв.)
|
651
|
577
|
12,7%
|
|
|
|
Использование данных (Гбайт/абонента)
|
6,1
|
4,3
|
43%
|
|
|
|
Фиксированная связь
|
Общий операционный доход
|
430
|
355
|
21,3%
|
1 602
|
1 350
|
18,7%
|
Операционный доход ШПД
|
266
|
224
|
18,8%
|
1 030
|
864
|
19,3%
|
Абоненты ШПД (млн)
|
1,1
|
1,0
|
10,9%
|
|
|
|
ARPU ШПД (грн)
|
81
|
75
|
7,6%
|
|
|
* Капитальные расходы за исключением платы за аренду и лицензии
Справка о Киевстар:
Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали более 25,9 млн абонентов. Компания предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Более 87% населения Украины живет в зоне действия сети LTE Киевстар. Компания – лидер рынка фиксированной связи и интернета, и провайдер конвергентных услуг (мобильная связь, фиксированный интернет и телевидение).
Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как крупнейший плательщик налогов, лучший работодатель, самый дорогой бренд Украины, социально ответственная компания.