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Результати Київстар у 2020 році: інновації та інвестиції, лідерство в 4G, турбота про клієнтів

Новость на русском → Четвер 18 лютого 2021 09:23
Результати Київстар у 2020 році: інновації та інвестиції, лідерство в 4G, турбота про клієнтів

У 2020 році компанія збільшила територію доступу до 4G – на сьогодні користуватись новими мобільними технологіями в мережі "Київстар" може 87% населення України.

У 4 кв 2020 абоненти використали на 12,7% більше голосових послуг і на 43% більше мобільного інтернету в розрахунку на одного користувача. За рік оператор інвестував* 4,9 млрд грн у 4G, нові платформи і сервіси. Від початку пандемії Covid оператор надав допомоги суспільству і абонентам на 80 млн грн.

Коментуючи результати Київстар, Олександр Комаров, президент компанії, повідомив: "У 2020 році ми інвестували майже 5 млрд гривень у розвиток 4G. Завдяки цьому доступ до нових технологій отримали мешканці невеликих населених пунктів. Ми вийшли в лідери домашнього інтернету, а також запустили низку інновацій, щоб абоненти могли спілкуватись і працювати під час локдауну. У 2021 році ми сфокусуємось на розвитку нових напрямків бізнесу, щоб створювати більше можливостей для абонентів".

У 2020 році абоненти збільшили використання мобільного інтернету та голосових послуг. Так, у 4 кв 2020 середнє використання дата-трафіку на абонента склало 6,1 Гб, на 43% більше, ніж у 4 кв 2019. Використання голосових послуг на абонента у 4 кв 2020 склало 651 хв, або на 12,7% більше у порівнянні з 4 кв 2019. Цьому сприяли доступні цінові пропозиції оператора, а також маркетингові акції, які оператор запровадив для підтримки абонентів під час пандемії Covid.

Послугами мобільного зв’язку в 4 кв 2020 користувалось 25,9 млн абонентів, на 1,3% менше ніж у 4 кв 2019. На це вплинуло часткове призупинення продажів у дилерській мережі через локдаун, а також ринкові тренди, як от зменшення кількості клієнтів, що користуються сім-картками різних операторів.

Натомість кількість користувачів "Домашнього інтернету" в 4 кв 2020 зросла на 11% до 1,1 млн. У 4 кв 2020 році кількість абонентів послуги "Київстар TV" збільшилась на 73% у порівнянні з попереднім кварталом - до 0,43 млн. Кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, у 4 кв 2020 досягла 17,1 млн, що на 1,3% быльше ніж у 4 кв 2019.

При цьому кількість абонентів, які користуються інтернетом у мережі 4G, за рік збільшилась на 30%. Завдяки збільшенню кількості користувачів цифрових послуг та росту споживання, середній дохід від абонента у 4 кв 2020 зріс на 16,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019.

Доходи від мобільного зв’язку у 4 кв 2020 збільшились на 15% до 6,2 млрд грн. Доходи фіксованого зв’язку збільшились на 21,3%, у порівнянні з 4 кв 2019, до 430 млн грн. Завдяки розвиткові нових напрямків доходи від бізнес-сегменту в 4 кв 2020 зросли на 8%, у порівнянні з 4 кв 2019. Так у 2020 році Київстар запровадив низку інновацій, як от продукти на основі Big Data, хмарні рішення, Microsoft Azure Stack, та інші. Для стартап-компаній Київстар запустив унікальну платформу Open API, яка дає можливість розробникам використовувати аналітичні дані оператора для створення власних цифрових продуктів.

У 4 кв 2020 капітальні інвестиції* перевищили на 26% аналогічний показник 4 кв 2019. За 2020 рік компанія інвестувала у розвиток інфраструктури 4,9 млрд грн. Завдяки цьому компанія стала лідером у розвитку 4G – на сьогодні у зоні дії LTE Київстар живе 87% населення України. Також Київстар допоміг іншим мобільним операторам сформувати суцільні смуги радіочастот для запуску LTE900. Для цього компанія передала державі частину спектру в діапазоні 900 МГц.

У 2020 році Київстар перерахував до державного бюджету податків та інших платежів на загальну суму 9,3 млрд грн. Крім того, від початку пандемії Covid Київстар надав допомоги суспільству і абонентам на 80 млн грн - це безкоштовні послуги зв’язку, бонуси для медичних працівників, закупівля апаратів вентиляції легень для ряду медичних закладів, та інше.

Показники діяльності Київстар у 4 кв 2020 і за весь рік у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року

Фінансові та операційні показники (млн грн)

4 кв 2020

4 кв 2019

4 кв 2020/

4 кв 2019

12 міс 2020

12 міс 2019

12 міс 2020/2019

Загальний операційний дохід

6 697

5 815

15,2%

25 158

22 392

12,4%

Дохід від послуг мобільного зв’язку

6 229

5 417

15,0%

23 418

20 903

12,0%

Дохід від послуг фіксованого зв’язку

430

355

21,3%

1602

1 350

18,7%

EBITDA

4 452

4 031

10,4%

16 979

14 683

15,6%

Маржа EBITDA

66,5%

69,3%

-2,8 пп

67,5%

65,6%

1,9 пп

Капітальні витрати*

1 251

994

25,9%

4 851

3 972

22,1%

Мобільний зв’язок

Загальний операційний дохід

6 229

5 417

15,0%

23 418

20 903

12,0%

У тому числі від послуги передачі даних

3 595

2 810

28,0%

13 191

10 847

21,6%

Абоненти (млн)

25,9

26,2

-1,3%

У тому числі мобільного інтернету

17,1

16,9

1,3%

ARPU (грн)

80

68

16,9%

MOU (хв.)

651

577

12,7%

Використання даних (Гбайт/абонента)

6,1

4,3

43%

Фіксований зв’язок

Загальний операційний дохід

430

355

21,3%

1 602

1 350

18,7%

Операційний дохід ШПД

266

224

18,8%

1 030

864

19,3%

Абоненти ШПД (млн)

1,1

1,0

10,9%

ARPU ШПД (грн)

81

75

7,6%

* Капітальні витрати за виключенням оренди та ліцензій

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрало понад 25,9 млн абонентів. Компанія надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G. Наразі 87% населення України живе і працює у зоні дії мережі LTE Київстар. Крім того, компанія є лідером ринку фіксованого інтернету, а також провайдером конвергентних послуг (мобільний звязок, фіксований інтернет, ТБ).

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).Київстар 23 роки працює в Україні, і визнаний як найбільший платник податків на телеком ринку, кращий роботодавець, найдорожчий бренд України, а також суспільно відповідальна компанією.

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