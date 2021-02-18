Результати Київстар у 2020 році: інновації та інвестиції, лідерство в 4G, турбота про клієнтів
У 2020 році компанія збільшила територію доступу до 4G – на сьогодні користуватись новими мобільними технологіями в мережі "Київстар" може 87% населення України.
У 4 кв 2020 абоненти використали на 12,7% більше голосових послуг і на 43% більше мобільного інтернету в розрахунку на одного користувача. За рік оператор інвестував* 4,9 млрд грн у 4G, нові платформи і сервіси. Від початку пандемії Covid оператор надав допомоги суспільству і абонентам на 80 млн грн.
Коментуючи результати Київстар, Олександр Комаров, президент компанії, повідомив: "У 2020 році ми інвестували майже 5 млрд гривень у розвиток 4G. Завдяки цьому доступ до нових технологій отримали мешканці невеликих населених пунктів. Ми вийшли в лідери домашнього інтернету, а також запустили низку інновацій, щоб абоненти могли спілкуватись і працювати під час локдауну. У 2021 році ми сфокусуємось на розвитку нових напрямків бізнесу, щоб створювати більше можливостей для абонентів".
У 2020 році абоненти збільшили використання мобільного інтернету та голосових послуг. Так, у 4 кв 2020 середнє використання дата-трафіку на абонента склало 6,1 Гб, на 43% більше, ніж у 4 кв 2019. Використання голосових послуг на абонента у 4 кв 2020 склало 651 хв, або на 12,7% більше у порівнянні з 4 кв 2019. Цьому сприяли доступні цінові пропозиції оператора, а також маркетингові акції, які оператор запровадив для підтримки абонентів під час пандемії Covid.
Послугами мобільного зв’язку в 4 кв 2020 користувалось 25,9 млн абонентів, на 1,3% менше ніж у 4 кв 2019. На це вплинуло часткове призупинення продажів у дилерській мережі через локдаун, а також ринкові тренди, як от зменшення кількості клієнтів, що користуються сім-картками різних операторів.
Натомість кількість користувачів "Домашнього інтернету" в 4 кв 2020 зросла на 11% до 1,1 млн. У 4 кв 2020 році кількість абонентів послуги "Київстар TV" збільшилась на 73% у порівнянні з попереднім кварталом - до 0,43 млн. Кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, у 4 кв 2020 досягла 17,1 млн, що на 1,3% быльше ніж у 4 кв 2019.
При цьому кількість абонентів, які користуються інтернетом у мережі 4G, за рік збільшилась на 30%. Завдяки збільшенню кількості користувачів цифрових послуг та росту споживання, середній дохід від абонента у 4 кв 2020 зріс на 16,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019.
Доходи від мобільного зв’язку у 4 кв 2020 збільшились на 15% до 6,2 млрд грн. Доходи фіксованого зв’язку збільшились на 21,3%, у порівнянні з 4 кв 2019, до 430 млн грн. Завдяки розвиткові нових напрямків доходи від бізнес-сегменту в 4 кв 2020 зросли на 8%, у порівнянні з 4 кв 2019. Так у 2020 році Київстар запровадив низку інновацій, як от продукти на основі Big Data, хмарні рішення, Microsoft Azure Stack, та інші. Для стартап-компаній Київстар запустив унікальну платформу Open API, яка дає можливість розробникам використовувати аналітичні дані оператора для створення власних цифрових продуктів.
У 4 кв 2020 капітальні інвестиції* перевищили на 26% аналогічний показник 4 кв 2019. За 2020 рік компанія інвестувала у розвиток інфраструктури 4,9 млрд грн. Завдяки цьому компанія стала лідером у розвитку 4G – на сьогодні у зоні дії LTE Київстар живе 87% населення України. Також Київстар допоміг іншим мобільним операторам сформувати суцільні смуги радіочастот для запуску LTE900. Для цього компанія передала державі частину спектру в діапазоні 900 МГц.
У 2020 році Київстар перерахував до державного бюджету податків та інших платежів на загальну суму 9,3 млрд грн. Крім того, від початку пандемії Covid Київстар надав допомоги суспільству і абонентам на 80 млн грн - це безкоштовні послуги зв’язку, бонуси для медичних працівників, закупівля апаратів вентиляції легень для ряду медичних закладів, та інше.
Показники діяльності Київстар у 4 кв 2020 і за весь рік у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року
|
Фінансові та операційні показники (млн грн)
|
4 кв 2020
|
4 кв 2019
|
4 кв 2020/
4 кв 2019
|
12 міс 2020
|
12 міс 2019
|
12 міс 2020/2019
|
Загальний операційний дохід
|
6 697
|
5 815
|
15,2%
|
25 158
|
22 392
|
12,4%
|
Дохід від послуг мобільного зв’язку
|
6 229
|
5 417
|
15,0%
|
23 418
|
20 903
|
12,0%
|
Дохід від послуг фіксованого зв’язку
|
430
|
355
|
21,3%
|
1602
|
1 350
|
18,7%
|
EBITDA
|
4 452
|
4 031
|
10,4%
|
16 979
|
14 683
|
15,6%
|
Маржа EBITDA
|
66,5%
|
69,3%
|
-2,8 пп
|
67,5%
|
65,6%
|
1,9 пп
|
Капітальні витрати*
|
1 251
|
994
|
25,9%
|
4 851
|
3 972
|
22,1%
|
Мобільний зв’язок
|
Загальний операційний дохід
|
6 229
|
5 417
|
15,0%
|
23 418
|
20 903
|
12,0%
|
У тому числі від послуги передачі даних
|
3 595
|
2 810
|
28,0%
|
13 191
|
10 847
|
21,6%
|
Абоненти (млн)
|
25,9
|
26,2
|
-1,3%
|
|
|
|
У тому числі мобільного інтернету
|
17,1
|
16,9
|
1,3%
|
|
|
|
ARPU (грн)
|
80
|
68
|
16,9%
|
|
|
|
MOU (хв.)
|
651
|
577
|
12,7%
|
|
|
|
Використання даних (Гбайт/абонента)
|
6,1
|
4,3
|
43%
|
|
|
|
Фіксований зв’язок
|
Загальний операційний дохід
|
430
|
355
|
21,3%
|
1 602
|
1 350
|
18,7%
|
Операційний дохід ШПД
|
266
|
224
|
18,8%
|
1 030
|
864
|
19,3%
|
Абоненти ШПД (млн)
|
1,1
|
1,0
|
10,9%
|
|
|
|
ARPU ШПД (грн)
|
81
|
75
|
7,6%
|
|
|
* Капітальні витрати за виключенням оренди та ліцензій
Довідка про Київстар:
Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрало понад 25,9 млн абонентів. Компанія надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G. Наразі 87% населення України живе і працює у зоні дії мережі LTE Київстар. Крім того, компанія є лідером ринку фіксованого інтернету, а також провайдером конвергентних послуг (мобільний зв’язок, фіксований інтернет, ТБ).
Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).Київстар 23 роки працює в Україні, і визнаний як найбільший платник податків на телеком ринку, кращий роботодавець, найдорожчий бренд України, а також суспільно відповідальна компанією.