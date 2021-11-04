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Результаты игрового дня в ЛЧ: осечка "ПСЖ", поражение "Шахтера"

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 3 ноября, в Лиге чемпионов состоялись заключительные поединки четвертого тура в группах A, B, C и D. "ПСЖ на последних минутах упустило победу над " Лейпцигом", "Шахтер" в равном матче уступил "Реалу", а " Шериф" упустил лидерство.

Подробнее о результатах - в материале РБК-Украина.

Группа A

"Манчестер Сити" - "Брюгге" 4:1

Фоден, 15, Марез, 54, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунз, 17 (а/г)

"РБ Лейпциг" - "ПСЖ" 2:2

Нкунку, 8, Зобослаи, 90+2 (п) - Вейналдум, 21, 39

Группа B

"Ливерпуль" - "Атлетико" 2:0

Жота, 13, Мане, 21

"Милан" - "Порту" 1:1

Мбемба, 61 (а/г) - Диас, 6

Группа C

"Спортинг" - "Бешикташ" 4:0

Гонсалвес, 31 (п), 38, Паулиньо, 41, Сарабиа, 56

"Боруссия Д" - "Аякс" 1:3

Ройс, 37 (п) - Таким, 72, Алле, 83, Клаасен, 90+3

Группа D

"Реал" - "ШАХТЕР" 1:2

Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39

"Шериф" - "Интер" 1:3

Траоре, 90+2 - Бронзовий, 54, Шкриньяр, 66, Санчес, 82

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