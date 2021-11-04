Результати ігрового дня в ЛЧ: осічка "ПСЖ" та поразка "Шахтаря"

Сьогодні, 3 листопада, в Лізі чемпіонів відбулися заключні поєдинки четвертого туру в групах A, B, C і D. "ПСЖ" на останніх хвилинах втратило перемогу над "Лейпцигом", " Шахтар" в рівному матчі поступився "Реалу", а "Шериф" втратив лідерство.
Детальніше про результати - в матеріалі РБК-Україна.
"Манчестер Сіті" - "Брюгге" 4:1
Фоден, 15, Марез, 54, Стерлінг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунз, 17 (а/г)
"РБ Лейпциг" - "ПСЖ" 2:2
Нкунку, 8, Забослаі, 90+2 (п) - Вейналдум, 21, 39
"Ліверпуль" - "Атлетико" 2:0
Жота, 13, Мане, 21
"Мілан" - "Порту" 1:1
Мбемба, 61 (а/г) - Діас, 6
"Спортинг" - "Бешикташ" 4:0
Гонсалвес, 31(п), 38, Пауліни, 41, Сарабіа, 56
"Боруссія Д" - "Аякс" 1:3
Ройс, 37 (п) - Тадіч, 72, Алле, 83, Клаасен, 90+3
"Реал" - "Шахтар" 2:1
Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39
"Шериф" - "Інтер" 1:3
Траоре, 90+2 - Брозовіч, 54, Шкріняр, 66, Санчес, 82