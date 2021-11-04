Результаты игрового дня в ЛЧ: осечка "ПСЖ", поражение "Шахтера"
Сегодня, 3 ноября, в Лиге чемпионов состоялись заключительные поединки четвертого тура в группах A, B, C и D. "ПСЖ на последних минутах упустило победу над " Лейпцигом", "Шахтер" в равном матче уступил "Реалу", а " Шериф" упустил лидерство.
Подробнее о результатах - в материале РБК-Украина.
Группа A
"Манчестер Сити" - "Брюгге" 4:1
Фоден, 15, Марез, 54, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунз, 17 (а/г)
"РБ Лейпциг" - "ПСЖ" 2:2
Нкунку, 8, Зобослаи, 90+2 (п) - Вейналдум, 21, 39
Группа B
"Ливерпуль" - "Атлетико" 2:0
Жота, 13, Мане, 21
"Милан" - "Порту" 1:1
Мбемба, 61 (а/г) - Диас, 6
Группа C
"Спортинг" - "Бешикташ" 4:0
Гонсалвес, 31 (п), 38, Паулиньо, 41, Сарабиа, 56
"Боруссия Д" - "Аякс" 1:3
Ройс, 37 (п) - Таким, 72, Алле, 83, Клаасен, 90+3
Группа D
"Реал" - "ШАХТЕР" 1:2
Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39
"Шериф" - "Интер" 1:3
Траоре, 90+2 - Бронзовий, 54, Шкриньяр, 66, Санчес, 82