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Результати ігрового дня в ЛЧ: осічка "ПСЖ" та поразка "Шахтаря"

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Четвер 04 листопада 2021 00:05
Результати ігрового дня в ЛЧ: осічка "ПСЖ" та поразка "Шахтаря" Фото: в ЛЧ завершився четвертий тур (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 3 листопада, в Лізі чемпіонів відбулися заключні поєдинки четвертого туру в групах A, B, C і D. "ПСЖ" на останніх хвилинах втратило перемогу над "Лейпцигом", " Шахтар" в рівному матчі поступився "Реалу", а "Шериф" втратив лідерство.

Детальніше про результати - в матеріалі РБК-Україна.

Група A

"Манчестер Сіті" - "Брюгге" 4:1

Фоден, 15, Марез, 54, Стерлінг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунз, 17 (а/г)

"РБ Лейпциг" - "ПСЖ" 2:2

Нкунку, 8, Забослаі, 90+2 (п) - Вейналдум, 21, 39

Результати ігрового дня в ЛЧ: осічка &quot;ПСЖ&quot; та поразка &quot;Шахтаря&quot;

Група B

"Ліверпуль" - "Атлетико" 2:0

​​​​​​Жота, 13, Мане, 21

"Мілан" - "Порту" 1:1

Мбемба, 61 (а/г) - Діас, 6

Результати ігрового дня в ЛЧ: осічка &quot;ПСЖ&quot; та поразка &quot;Шахтаря&quot;

Група C

"Спортинг" - "Бешикташ" 4:0

Гонсалвес, 31(п), 38, Пауліни, 41, Сарабіа, 56

"Боруссія Д" - "Аякс" 1:3

Ройс, 37 (п) - Тадіч, 72, Алле, 83, Клаасен, 90+3

Результати ігрового дня в ЛЧ: осічка &quot;ПСЖ&quot; та поразка &quot;Шахтаря&quot;

Група D

"Реал" - "Шахтар" 2:1

Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39

"Шериф" - "Інтер" 1:3

Траоре, 90+2 - Брозовіч, 54, Шкріняр, 66, Санчес, 82

Результати ігрового дня в ЛЧ: осічка &quot;ПСЖ&quot; та поразка &quot;Шахтаря&quot;

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