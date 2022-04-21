Результаты будут ничтожными: МИД о "референдумах" на оккупированных территориях юга Украины

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на подготовку оккупантами так называемых "референдумов" на оккупированных территориях юга страны. В МИД заявили, что результаты голосования не признает цивилизованный мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

"Российские захватчики продолжают подготовку так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях юга Украины. РФ фактически идет по тому же пути, что и в 2014 году в Луганской и Донецкой областях", - отмечается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что население оккупированных территорий не поддерживает преступные действия российских оккупантов и продолжает сопротивляться. Как уточнили в министерстве, именно нежелание украинцев подчиниться захватчикам вынудило Москву начать подготовку к неприкрытой фальсификации результатов "голосования" по созданию так называемых "народных республик".

"Согласно нормам международного права и законодательства Украины, результаты этих псевдореферендумов будут юридически ничтожны. Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают эти противоправные и преступные решения РФ", - подытожили в МИД.