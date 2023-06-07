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Результати виборів до складу Радбезу ООН: Білорусь програла Словенії

Фото: оновлений склад Ради Безпеки ООН (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй обрала нових членів до складу Ради Безпеки. У східноєвропейській групі Словенія набрала більше голосів, ніж Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Місця у Радбезі ООН отримали: від африканських країн - Алжир і Сьєрра-Леоне, від Тихоокеанського регіону - Південна Корея, від Латинської Америки - Гаяна, від Східної Європи - Словенія.

Рада Безпеки є єдиним органом ООН, який може приймати юридично обов’язкові рішення, такі як запровадження санкцій і дозвіл на застосування сили. Вона має п'ять постійних членів з правом вето: Великобританію, Китай, Францію, Росію та Сполучені Штати.

Для забезпечення географічного представництва місця розподіляються між регіональними групами. Якщо кандидати не мають конкурентів у своїй групі, їм все одно потрібно заручитися підтримкою більше ніж двох третин Генеральної Асамблеї.

Гайана отримала 191 голос, Сьєрра-Леоне - 188, Алжир - 184 голоси, Південна Корея - 180.

Від східноєвропейської групи на місце в Раді Безпеки претендували Словенія та Білорусь. В результаті виборів Словенія набрала 153 голоси, а Білорусь лише 38.

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