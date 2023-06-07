Результаты выборов в состав Совбеза ООН: Беларусь проиграла Словении

Места в Совбезе ООН получили: от африканских стран – Алжир и Сьерра-Леоне, от Тихоокеанского региона – Южная Корея, от Латинской Америки – Гайана, от Восточной Европы – Словения.

Совет Безопасности является единственным органом ООН, который может принимать юридически обязательные решения, такие как введение санкций и разрешение на применение силы. Она имеет пять постоянных членов с правом вето: Великобританию, Китай, Францию, Россию и Соединенные Штаты.

Для обеспечения географического представительства места распределяются между региональными группами. Если кандидаты не имеют конкурентов в своей группе, им все равно нужно заручиться поддержкой более двух третей Генеральной Ассамблеи.

Гайана получила 191 голос, Сьерра-Леоне – 188, Алжир – 184 голоса, Южная Корея – 180.

От восточноевропейской группы на место в Совете Безопасности претендовали Словения и Беларусь. В результате выборов Словения набрала 153 голоса, а Беларусь только 38.