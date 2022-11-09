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Результати виборів у Сенат США стануть відомі лише у грудні: в чому причина

Фото: підрахунок голосів на виборах до Сенату США зумовив проведення другого туру у штаті Джорджія (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Результати виборів до Сенату США стануть відомі у грудні, їх може вирішити другий тур у штаті Джорджія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Доля американського Сенату може вирішитися в американському штаті Джорджія, де після підрахунків 99% бюлетенів жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів. Виборчі перегони відбулися між представником Демократичної партії, чинним сенатором Рафаелем Ворноком і претендентом від Республіканської партії Гершелем Вокером, якого підтримав Дональд Трамп. Жоден з них не здобув необхідних 50% голосів, хоча Ворнок дещо лідирує в голосуванні з невеликим відривом.

"Імовірно, не останню роль у цьому зіграла участь у виборах кандидата від Лібертаріанської партії Чейза Олівера, який отримав понад 2% голосів. Таким чином, республіканці зазнають відчутної поразки у штаті, який раніше був електорально їхнім", - підкреслюють оглядачі Reuters.

Нагадаємо, у січні 2021 року саме у Джорджії перемога двох кандидатів від Демократичної партії в другому турі дозволила їм отримати мінімально необхідні для більшості в Сенаті 50 місць. Додатковий голос забезпечила віцепрезидентка Камала Гарріс.

Наразі більшість американських медіа говорять, що в Сенаті демократи і республіканці здобудуть не менш як по 48 місць. Окрім Джорджії, невизначеною лишається ситуація ще у трьох штатах – Аризоні, Неваді та Вісконсині.

Другий тур виборів до Сенату у штаті Джорджія заплановано на 6 грудня.

Раніше повідомлялось, що Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США не виявило ознак іноземного впливу на вибори.

При цьому у штаті Техас сталися збої у роботі реєстраційних автоматів на проміжних виборах до Конгресу США. Фахівці пояснюють це технічними проблемами, пов'язаними з їх тимчасовою синхронізацією.

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