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В результаті удару по табору для біженців у Газі загинули 13 людей, більшість з них діти, - CNN

Середа 17 квітня 2024 08:23
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В результаті удару по табору для біженців у Газі загинули 13 людей, більшість з них діти, - CNN Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За даними представників Лікарні мучеників Аль-Акси, щонайменше 13 людей загинули, у тому числі семеро дітей, і понад 25 отримали поранення внаслідок удару по табору біженців Аль-Магазі у центральній Газі у вівторок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Телеканал має відео, як стверджується, від очевидця, що показує постраждалих внаслідок удару.

Очевидець, який живе в таборі Аль-Магазі, розповів CNN, що вибух стався приблизно за 30-40 метрів від нього.

"Я негайно пішов подивитися, що сталося, і знайшов розкидані на землі мертві тіла. Кричать люди, кричать діти. Діти мертві на землі. Вони просто грали у настільний футбол і загинули мученицькою смертю", — сказав він.

Крім того, телеканал має відео з лікарні, куди поступали поранені.

CNN повідомляє, що звернувся до Армії оборони Ізраїлю за коментарем, але поки не отримав відповіді.

Загибель у Газі волонтерів "Всесвітньої центральної кухні"

ЦАХАЛ 2 квітня атакував колону гуманітарної організації "Всесвітня центральна кухня" (World Central Kitchen) - загинули семеро працівників місії з різних країн світу.

Ізраїльські військові визнали цей факт і заявили, що причина - у "помилковій ідентифікації". Оператор дрона нібито подумав, що до колони приєднався терорист ХАМАС.

Критика у бік Ізраїля щодо великої кількості цивільних жертв під час операції у Секторі Газа зазвучала з новою силою. Зокрема, різко висловилися прем'єр Великої Британії Ріші Сунак і президент США Джо Байден.

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