В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек

Иллюстративное фото: землетрясение (из открытых источников)

Геологическая служба США установила магнитуду землетрясения на уровне 5,5

На западе Ирана, недалеко от границы с Ираком, в воскресенье, 6 января, произошло землетрясение магнитудой около 5,9, в результате которого пострадали 75 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава медицинской службы Ирана рассказал, что в результате землетрясения в Гилан-Гарбе провинции Керманшах большинство пострадавших получили легкие травмы - все, кроме одного раненого, уже выписаны из больницы.

Агентство также отмечает, что Геологическая служба США первоначально установила магнитуду землетрясения на уровне 5,9, но позже снизила ее до 5,5.

Напомним, в результате шторма на Филиппинах, по последним данным, погибли по меньшей мере 126 человек. Главными причинами летальных исходов стали оползни, вызванные проливными дождями.

Стихийное бедствие обрушилось на центральные и восточные острова 29 декабря и вызвало сильные наводнения и оползни. По словам представителей региональных служб, только в горном районе Бикол к юго-востоку от Манилы погибли более 100 человек.