У результаті землетрусу в Ірані постраждали 75 людей

Ілюстративне фото: землетрус (з відкритих джерел)

Геологічна служба США встановила магнітуду землетрусу на рівні 5,5

На заході Ірану, неподалік від кордону з Іраком, у неділю, 6 січня, стався землетрус магнітудою близько 5,9, в результаті якого постраждали 75 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голова медичної служби Ірану розповів, що в результаті землетрусу в Гілян-Гарбі провінції Керманшах більшість постраждалих отримали легкі травми - всі, крім одного пораненого, вже виписані з лікарні.

Агентство також відзначає, що Геологічна служба США спочатку встановила магнітуду землетрусу на рівні 5,9, але пізніше знизила її до 5,5.

Нагадаємо, в результаті шторму на Філіппінах, за останніми даними, загинули щонайменше 126 осіб. Головними причинами летальних випадків стали зсуви, викликані зливами.

Стихійне лихо спіткало центральні і східні острови 29 грудня і викликало сильні повені та зсуви. Зі слів представників регіональних служб, тільки в гірському районі Бікол на південний схід від Маніли загинули понад 100 осіб.