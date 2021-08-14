В результате землетрясения в Гаити погибли десятки человек: в регионе ощущаются афтершоки

Мощное землетрясение произошло утром 14 августа в Гаити. Толчки достигали магнитуды 7,2. Эпицентр находился на юго-западе острова. Толчки ощущались по всей стране. Разрушены сотни домов. Сообщается о десятках погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Гаити Ариэля Генри.
Премьер выразил соболезнования родственникам погибших, и призвал жителей страны объединиться после землетрясения. "Я выражаю соболезнования родственникам жертв этого сильного землетрясения, которое унесло несколько человеческих жизней", - написал он в Twitter.
По данным Управления гражданской защиты Гаити, в настоящий момент зарегистрировано 29 погибших в результате землетрясения. Ведутся поиски людей под завалами разрушенных домов.
В Геологической службе США отметили, в регионе по-прежнему наблюдаются афтершоки, самый сильный из которых на данный момент имеет магнитуду 5,2.
После первых сильных толчков в регионе объявили угрозу цунами, но потом ее отменили.