В результаті землетрусу в Гаїті загинули десятки людей: в регіоні відчуваються афтершоки

Прем'єр висловив співчуття родичам загиблих, і закликав жителів країни об'єднатися після землетрусу. "Я висловлюю співчуття родичам жертв цього сильного землетрусу, який забрав кілька людських життів", - написав він у Twitter.

За даними управління цивільного захисту Гаїті, зараз зареєстровано 29 загиблих в результаті землетрусу. Ведуться пошуки людей під завалами зруйнованих будинків.

У Геологічній службі США відзначили, в регіоні як і раніше спостерігаються афтершоки, найсильніший з яких на цей момент має магнітуду 5,2.

Після перших сильних поштовхів у регіоні оголосили загрозу цунамі, але потім її скасували.