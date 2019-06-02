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У результаті вибухів в Дзержинську пошкоджено понад 100 шкіл та дитсадків

Новини » Надзвичайні події    02.06.2019 - 04:41
У результаті вибухів в Дзержинську пошкоджено понад 100 шкіл та дитсадків
Фото: вибухи в Дзержинську (з відкритих джерел)

Усім госпіталізованим після вибухів на російському оборонному підприємстві виплатять компенсації

У Дзержинську (Росія) в результаті вибухів на оборонному підприємстві "Кристал" пошкоджено будівлі близько 70 дитячих садків і 31 школи. Про це повідомив губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зі слів губернатора, в основному у будівлях вибито шибки.

"Усі необхідні ресурси для ліквідації наслідків події будуть виділені", - заявив він.

Чиновник стверджує, що перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у повітрі не виявлено, загрози подальшого поширення загоряння і нових вибухів немає.

Нижньогородський губернатор також повідомив, що жителям Дзержинська, госпіталізованим після вибухів, виплатять компенсації у розмірі 150 тис. рублів.

Нагадаємо, 1 червня в Росії у Дзержинську сталася серія вибухів на заводі "Кристал", у результаті яких за медичною допомогою звернулися 85 осіб. Один із цехів заводу зруйнований на площі близько 100 квадратних метрів, зі слів очевидців події, від вибухової хвилі в навколишніх будинках повилітали шибки.

В екстрених службах Нижньогородської області заявили, що причиною вибухів могло стати порушення технологічного процесу.

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