В результате взрыва в Запорожье погиб ребенок

В Запорожье в результате взрыва один ребенок погиб, а еще один был госпитализирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Так, 31 марта в 16:35 в дежурную часть Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что по ул. Винницкая взорвалась граната, в результате чего пострадали двое подростков в возрасте примерно по 14 лет.

"Установлено, что малолетние 2005 и 2006 годов рождения гуляли по улице Счастливая. Возле одного из многоэтажных домов они обнаружили взрывное устройство, парень 2005 года рождения через некоторое время, гуляя по ул. Винницкой, бросил его на землю перед собой. В результате произошел взрыв, что привело к телесным повреждениям малолетних", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что детей немедленно госпитализировали.

"Жизнь старшего спасти не удалось, парню 2006 года рождения оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

Так, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по признакам ст.264 Уголовного кодекса Украины (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее полиция открыла дело по факту того, что в городе Пологи в Запорожской области мужчина бросил гранату в полицейских, которые прибыли на вызов.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте городе Вольногорск Днепропетровской области водитель автомобиля BMW бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции, которые остановили его для проверки документов.