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Полиция открыла дело по факту нападения на полицейских в Запорожской области

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 15:17
Полиция открыла дело по факту нападения на полицейских в Запорожской области
Фото: последствия после взрыва гранаты (zp.npu.gov.ua)

Неизвестный бросил гранату в полицейских, которые прибыли на вызов

Полиция открыла дело из-за того, что в городе Пологи в Запорожской области мужчина бросил гранату в полицейских, которые прибыли на вызов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Полиция открыла дело по статье посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

"Санкция статьи предусматривает от девяти пятнадцяти лет или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

РБК-Украина ранее писало, что 26 марта в городе Пологи в Запорожской области неизвестный бросил гранату в полицейских, которые прибыли на вызов. В полицию поступил анонимный звонок, после чего полицейские выехали на вызов.

"В результате взрыва были травмированы двое работников ГРПП 1987 и 1985 годов рождения, и злоумышленник, который применил гранату, 1989 года рождения", - говорится в сообщении.

До этого в воскресенье,17 марта, в городе Вольногорск Днепропетровской области водитель автомобиля BMW бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции, которые остановили его для проверки документов.

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