В результате взрыва в Полтавской области пострадали 4 человека

Произошел взрыв газового баллона, дом разрушен

В результате взрыва газового баллона в частном жилом доме в Полтавской области пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Полтавской области.

Взрыв произошел 4 августа в с. Зуевка Миргородского района. Пострадавших с ожогами доставили в Миргородскую центральную районную больницу.

"В результате взрыва разрушено здание и возник пожар на площади 48 кв. м. Пожар ликвидирован подразделением МПО с. Комышня в 13:20", - сообщает ведомство.

Напомним, 3 августа в городе Староконстантинов (Хмельницкая область) в результате взрыва в жилом доме пострадал ребенок.

Как отмечается, инцидент произошел утром. Мальчик приехал в гости к отцу, который вернулся из зоны АТО. Соседи услышали звук, похожий на взрыв, а затем увидели подростка, который выбежал во двор и просил вызвать скорую помощь.

По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы ГУНП в Хмельницкой области, в руках школьника взорвался взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный).