В Хмельницкой области в результате взрыва пострадал ребенок

Подросток приехал в гости к отцу, который вернулся из зоны АТО

Сегодня, 3 августа, в городе Староконстантинов (Хмельницкая область) в результате взрыва в жилом доме пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Как отмечается, инцидент произошел утром. Парень приехал в гости к отцу, который вернулся из зоны АТО. Соседи услышали звук, похожий на взрыв, а затем увидели подростка, который выбежал во двор и просил вызвать скорую помощь.

"По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы ГУНП в Хмельницкой области, в руках школьника взорвался взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный)", - говорится в сообщении.

У парня травмирована рука. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Также правоохранители устанавливают место пребывания отца, которого на момент трагедии дома не было.

Напомним, что вчера в Камянском взорвался микроавтобус с депутатом. Сам депутат остался жив, но сильно пострадал. Полиция квалифицирует дело как покушение на убийство.