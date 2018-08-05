Внаслідок вибуху у Полтавській області постраждали 4 людини

Стався вибух газового балона, будинок зруйновано

Внаслідок вибуху газового балона в приватному житловому будинку у Полтавській області постраждали чотири людини. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Полтавській області.

Вибух стався 4 серпня у с. Зуївка Миргородського району. Постраждалих з опіками доставили у Миргородську центральну районну лікарню.

"Внаслідок вибуху зруйновано будинок та виникла пожежа на площі 48 кв. м. Пожежу ліквідовано підрозділом МПО с. Комишня о 13:20", - повідомляє відомство.

Нагадаємо, 3 серпня у місті Старокостянтинів (Хмельницька область) внаслідок вибуху у житловому будинку постраждала дитина.

Як зазначається, інцидент стався вранці. Хлопець приїхав у гості до батька, який повернувся із зони АТО. Сусіди почули звук, схожий на вибух, а згодом побачили підлітка, який вибіг у двір і просив викликати швидку допомогу.

За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби ГУНП Хмельницької області, у руках школяра вибухнув підривник УЗРГМ (універсальний запал ручної гранати модифікований).