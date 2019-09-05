В результате взрыва в Кабуле погибли солдаты НАТО

В результате теракта в Кабуле, который произошел утром 5 сентября в дипломатическом районе города, где находится посольство США, погибли двое военнослужащих из состава НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию миссии НАТО в Афганистане.

Как сообщается, жертвами взрыва в дипломатическом районе Кабула стали 2 военнослужащие из Румынии и Соединенных Штатов Америки. Никаких других сведений о погибших в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 5 сентября на востоке Кабула произошел мощный взрыв. По предварительным данным, террорист-смертник взорвал себя в дипломатическом районе, где находится посольство Соединенных Штатов Америки. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Талибан".

РБК-Украина писало, что жертвами теракта в афганской столице стали по меньшей мере 10 человек. Также сообщалось, что в больницы Кабула доставили 42 пострадавших в результате взрыва.

Добавим, что 2 сентября в столице Афганистана произошли два мощных взрыва вблизи комплекса, который используется сотрудниками международных организаций. В результате серии взрывов погибли 16 человек, еще 119 пострадали.